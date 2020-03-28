Фигуристка Щербакова рассказала о мечте

Двукратная чемпионка России по фигурному катанию Анна Щербакова рассказала о своей мечте.
«Есть ли у меня мечта? В спорте есть очень много — но это, скорее, цели. Задачи ставлю себе на каждую тренировку, например, хорошо прокатать и поработать над каким-то элементом. Задача может быть на неделю.
Есть более глобальные цели на год. Конечно, есть мечта выступать на Олимпийских играх и сделать это хорошо.
Выиграть? Конечно! Любой спортсмен хочет выиграть. Про Олимпиаду все говорят, что это особенный старт, поэтому очень хочется тоже там выступить.
Есть ли какая-то большая цель помимо фигурного катания? В первую очередь получить хорошее образование и найти своё место в жизни. Ещё в будущем хотела бы иметь возможность помогать бездомным животным. У меня вызывают огромное уважение люди, которые этим занимаются», — приводит слова Щербаковой ELLE.
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