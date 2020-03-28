Фигурист Траньков рассказал, как на карантине собирал стол для настольного тенниса

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков, отбывающий карантин после возвращения из США с женой Татьяной Волосожар и дочерью Анжеликой, рассказал, как собирал стол для настольного тенниса, два года пылившийся в кладовке.

«Карантин. День 5. Долго не мог уснуть ночью, накрыл #jetlag по этому проснулся в обед. Позавтракав, услышал от близких, что погода супер, оделся и вышел во двор, не обманули. На глаза мне попался теннисный стол, подаренный пару лет назад друзьями-фигуристами, он стоял и медленно приходил в негодность уже не первый год, собран был на 20% тоже друзьями, но впоследствии брошен: «Его нереально собрать». Ха! Подумал я. Зашёл в подсобку и… понял, что 2 лета в Сочи с шоу Авербуха и жёсткий график просто уничтожили это место. «Помойка», — подумал я, но взялся за разбор.

Я уже было отчаялся, но нашёл-таки крепежи и недостающие запчасти! Инструкция? Есть YouTube! Закипела работа. Стало ясно, что сначала нужно всё разбирать, ибо друзья мои пытались, а не собирали. Выявил много проблем, гайки в пазы не входили, но ребята их туда вбивали, болты не подходили к отверстиям… короче, как мог, разобрался. Собрал основу, выяснилось, что одну гайку мне уже не спасти. Я не привык сдаваться и отправился обратно в хозблок, я не выбрасываю метизы никогда, но и не сортирую, так что пришлось попотеть, но нашлась подходящая. Ура! Движемся дальше. Не подходит болт, расточим отверстие. Заржавела сцепка, смажем. Дело спорилось. Я у финиша, запах добычи. И тут. Одно из важнейших креплений не хочет соединяться и, чтобы проверить, в чём дело, нужно разобрать половину. Выдох. Ага, этот дружеский шаг я не углядел, переделал, собрал снова, срослось. Уф!

Папу потеряли, нашли, улеглось. Последний шаг, последний винт, Ура! Нет его! Нет! В 3-й раз копаюсь в кладовке, ничего подходящего… и без него ничего нельзя сделать. Фиаско. Так и прошёл день, руки искорябал, стол для сборки вдвоем, но я ж мегамуж, справился, почти. Помог жене с готовкой и стиркой, поиграл с Анжеликой, отправил спать, прибираю игрушки...» — написал Траньков на своей странице в «Инстаграме».

Фото доступно в «Инстаграме» Максима Транькова.