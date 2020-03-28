В России разработали 7 образцов вакцины от коронавируса, которые могут быть готовы к осени

Глава федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила, что в России в разработке находятся семь прототипов вакцины от коронавирусной инфекции, а также рассказала о сроках их внедрения.

«На сегодняшний день ФМБА разработало семь прототипов рекомбинантной вакцины, собранной генно-инженерным способом из рекомбинантных белков, на каждом из которых есть эпитопы, места связывания с вирусом.

Сейчас задача состоит в выборе наиболее эффективных прототипов. Эта работа проводится с помощью компьютерного моделирования. А с 30 марта отбором прототипов займётся Центр микробиологии Министерства обороны, который сертифицирован для работы с биопатогенами второго класса заражения.



Готовую вакцину при этом стоит ждать через 11 месяцев», — сказала Скворцова в эфире программы «Время».



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от коронавируса скончалось более 26 тысяч человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 129 тысяч. В России общее число выявленных случаев составило 840 человек в 56 регионах страны.