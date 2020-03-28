Гири: если Раджабов герой, допустите его, если злодей — накажите, позволив сыграть!

Шахматист из Нидерландов Аниш Гири поделился мнением о ситуации с азербайджанским гроссмейстером Теймуром Раджабовым. Он отказался от участия на турнире претендентов в Екатеринбурге из-за пандемии коронавируса. В итоге организаторы начали проводить турнир, но не завершили его. Глава ФИДЕ Аркадий Дворкович уже заявил, что Раджабов не сможет принять участия, если турнир возобновится.

«После дней раздумий я решил дилемму Раджабова! Всё очень просто. Если думаете, что он хочет играть и является героем, разрешите ему в качестве награды. Если считаете, что он не хочет играть, являясь злодеем, разрешите ему в качестве наказания! Всё очень просто», — написал Гири в «Твиттере».

Турнир претендентов в Екатеринбурге был приостановлен из-за запрета правительства РФ на международные авиасообщения, который вступил в силу 27 марта.

Результаты первого круга будут сохранены. Лидерство делят россиянин Ян Непомнящий и француз Максим Вашье-Лаграв.