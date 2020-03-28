Папа римский на пустой площади помолился о завершении пандемии коронавируса

Папа римский выступил на пустой площади святого Петра с посланием Urbi et Orbi. Молитва была посвящена теме пандемии коронавируса, сообщает «Радио Ватикана».
83-летний понтифик прочитал отрывок из Евангелия святого Марка об Иисусе Христе и его учениках, попавших в бурю, пытаясь преодолеть море. В проповеди папа римский упомянул простых людей, вселяющих надежду. Речь шла о врачах и людях, которые ведут борьбу с пандемией.
Молитва проходила на площади святого Петра в Ватикане, на которую никого не пускали. Доступ к ней был закрыт ещё 10 марта из-за пандемии коронавируса. Обращение папы римского транслировалось в крупнейших социальных сетях, на телевидении и по радио.
Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). По последним данным, от коронавируса скончалось более 24 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 124 тыс.
- 28 марта 2020
-
11:23
-
10:56
-
09:56
-
09:00
-
01:43
-
00:33
-
00:30
-
00:27
- 27 марта 2020
-
23:32
-
23:13
-
22:40
-
22:22
-
22:17
-
22:02
-
21:44
-
21:28
-
21:07
-
20:42
-
20:22
-
20:03
-
19:54
-
19:42
-
19:32
-
19:30
-
19:15
-
18:45
-
17:59
-
17:42
-
16:54
-
16:33
-
16:16
-
16:03
-
15:44
-
15:01
-
15:00