Папа римский на пустой площади помолился о завершении пандемии коронавируса

Папа римский выступил на пустой площади святого Петра с посланием Urbi et Orbi. Молитва была посвящена теме пандемии коронавируса, сообщает «Радио Ватикана».

83-летний понтифик прочитал отрывок из Евангелия святого Марка об Иисусе Христе и его учениках, попавших в бурю, пытаясь преодолеть море. В проповеди папа римский упомянул простых людей, вселяющих надежду. Речь шла о врачах и людях, которые ведут борьбу с пандемией.

Молитва проходила на площади святого Петра в Ватикане, на которую никого не пускали. Доступ к ней был закрыт ещё 10 марта из-за пандемии коронавируса. Обращение папы римского транслировалось в крупнейших социальных сетях, на телевидении и по радио.

Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). По последним данным, от коронавируса скончалось более 24 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 124 тыс.