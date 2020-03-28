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В России зафиксировали 228 новых случаев заражения коронавирусом за сутки

В России зафиксировали 228 новых случаев заражения коронавирусом за сутки
Другие / Прочие виды спорта 0

В России число заболевших в результате заражения коронавирусной инфекцией выросло за сутки на 228 человек, сообщает телеграм-канал Mash. Заражения зафиксированы в 26 регионах страны.

В настоящий момент общее число заболевших составляет 1264. Выздоровевших — 49.

Распределение новых случаев заражения коронавирусом по регионам России:

Москва — 114, область — 36
Санкт-Петербург — 11
Краснодарский край — 8
Бурятия — 6
Ивановская область — 5
Ленинградская область — 4
Свердловская область — 4
Челябинская область — 4
Красноярский край — 4
Сахалинская область — 4
Липецкая область — 3
Тульская область — 3
Калининградская область — 3
Татарстан — 3
Нижегородская область — 3
Чечня — 2
Оренбургская область — 2
Новосибирская область — 2
Брянская область — 1
Костромская область — 1
Смоленская область — 1
Адыгея — 1
Пермский край — 1
Саратовская область — 1
Крым – 1.

Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Так, 24 марта Международный олимпийский комитет и власти Японии объявили о переносе Олимпиады в Токио на 2021 год.

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