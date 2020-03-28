В России зафиксировали 228 новых случаев заражения коронавирусом за сутки

В России число заболевших в результате заражения коронавирусной инфекцией выросло за сутки на 228 человек, сообщает телеграм-канал Mash. Заражения зафиксированы в 26 регионах страны.

В настоящий момент общее число заболевших составляет 1264. Выздоровевших — 49.

Распределение новых случаев заражения коронавирусом по регионам России:

Москва — 114, область — 36

Санкт-Петербург — 11

Краснодарский край — 8

Бурятия — 6

Ивановская область — 5

Ленинградская область — 4

Свердловская область — 4

Челябинская область — 4

Красноярский край — 4

Сахалинская область — 4

Липецкая область — 3

Тульская область — 3

Калининградская область — 3

Татарстан — 3

Нижегородская область — 3

Чечня — 2

Оренбургская область — 2

Новосибирская область — 2

Брянская область — 1

Костромская область — 1

Смоленская область — 1

Адыгея — 1

Пермский край — 1

Саратовская область — 1

Крым – 1.

Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Так, 24 марта Международный олимпийский комитет и власти Японии объявили о переносе Олимпиады в Токио на 2021 год.