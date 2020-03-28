Гендиректор РУСАДА: федерациям правильно было бы организовать карантин на своих базах

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус поделился мнением об оптимальном режиме самоизоляции спортсменов во время пандемии коронавируса. Ганус призвал спортсменов находиться на закрытых сборах под присмотром спортивных федераций.

«Сейчас все спортсмены распущены по домам. Если хотите услышать моё мнение, то оно немного отличается от общепринятого. Cчитаю, чтобы сохранить здоровье спортсменов, правильно было бы спортивным федерациям организовать карантин на своих базах. Это наиболее эффективный способ: изолировать спортсменов, структурировать по командам и проводить тренировки в особых условиях.

Посмотрите, как распространяется заболевание – через близких людей, в семьях. Можно ли гарантировать, что спортсмен, находясь в изоляции, не будет коммуницировать с близкими? А те в свою очередь — с другими людьми? Куда эффективнее был бы закрытый, контролируемый режим. При этом, что не менее важно, у спортсменов продолжался бы тренировочный процесс. Разумеется, спортивные федерации вольны сами организовывать свою работу, поэтому, повторюсь, это лишь частное мнение», — приводит слова Гануса РИА «Новости».