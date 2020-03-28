«Главное — твоя семья и ваше лучезарное солнышко». Сотникова поздравила Боброву с юбилеем

Российская фигуристка Аделина Сотникова поздравила соотечественницу Екатерину Боброву с юбилеем. Сегодня, 28 марта, Бобровой исполняется 30 лет.
«Кать! Самое главное у тебя есть в твоей жизни! Это твоя семья и ваше с Андреем лучезарное солнышко! Спасибо тебе, когда в 12 лет поддержала и на протяжении всей карьеры находила слова! Сегодня твой юбилей! Здоровья тебе и всей твоей семье! Остальное всё будет, а мы решим!» — написала Сотникова на своей странице в «Инстаграме».
Не так давно Сотникова после сложной операции на позвоночнике объявила о завершении спортивной карьеры.
Фигуристка — двукратный серебряный призёр чемпионатов Европы (2013, 2014), чемпионка мира среди юниоров (2011), четырёхкратная чемпионка России. В последний раз выступала на официальных соревнованиях в сезоне-2015/2016.
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