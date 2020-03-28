Представитель ВОЗ оценила готовность России к борьбе с пандемией коронавируса
Представитель Всемирной организации здоровья (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович поделилась мнением о готовности РФ к борьбе с пандемией коронавируса. Вуйнович позитивно оценила меры, предпринимаемые российскими властями, но подчеркнула, что людям надо следовать рекомендациям по самоизоляции.
«Система здравоохранения России готова к борьбе с коронавирусом, но гражданам нужно соблюдать правила, оставаться дома, иначе число случаев заражения будет расти. Инфекция очень коварна», — приводит слова Вуйнович РИА «Новости».
Представитель ВОЗ предположила, что Россия может избежать жёсткого карантина, но для этого жители страны должны проявить самодисциплину.
По состоянию на 28 марта, в России выявили 1264 случая заражения коронавирусом.
В России зафиксировали 228 новых случаев заражения коронавирусом за сутки
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