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Лещенко, заразившегося коронавирусом, перевели в обычную палату

Лещенко, заразившегося коронавирусом, перевели в обычную палату
Другие / Прочие виды спорта 0

Народного артиста РСФСР и члена консультативного совета московского «Динамо» Льва Лещенко перевели в общую палату, сообщает телеграм-канал Mash.

Ранее у артиста диагностировали коронавирус. Лещенко по-прежнему остаётся в больнице в Коммунарке, но теперь его перевели из реанимации. Там он находился на кислородной поддержке.

Самочувствие Лещенко улучшилось, он находится в палате на 7-м этаже клиники вместе с супругой. Пока состояние оценивается как средней тяжести.

Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). По данным на 27 марта, от коронавируса скончалось более 24 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 124 тыс.

Состояние Льва Лещенко улучшилось
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