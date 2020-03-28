Лещенко, заразившегося коронавирусом, перевели в обычную палату

Народного артиста РСФСР и члена консультативного совета московского «Динамо» Льва Лещенко перевели в общую палату, сообщает телеграм-канал Mash.
Ранее у артиста диагностировали коронавирус. Лещенко по-прежнему остаётся в больнице в Коммунарке, но теперь его перевели из реанимации. Там он находился на кислородной поддержке.
Самочувствие Лещенко улучшилось, он находится в палате на 7-м этаже клиники вместе с супругой. Пока состояние оценивается как средней тяжести.
Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). По данным на 27 марта, от коронавируса скончалось более 24 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 124 тыс.
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