Шмелёва: нас вынуждают возвращаться в Москву, там в 10 раз больше вероятность заразиться

Призёр Олимпийских игр в велоспорте на треке Дарья Шмелёва рассказала, что Министерство спорта обязало её и других спортсменок вернуться в Москву. Это решение Шмелёва считает неправильным, учитывая, что ей придётся снимать квартиру и передвигаться на транспорте по России.
«Приказ министерства — всем закончить сборы и вернуться в Москву. Возможно, я чего-то не понимаю, но в Краснодарском крае нам было бы безопаснее и лучше. Мы полностью были бы изолированы, в этом, собственно, и состоит смысл карантина. А в Москве в десять раз больше вероятность, что мы заразимся. Вместо того чтобы сказать — люди, изолируйтесь на сборе на закрытых территориях, нас вынуждают возвращаться в Москву. Да уже по дороге туда я могу заразиться. Не понимаю зачем, почему всё это. Мы сейчас в Кабардинке, рядом с Геленджиком.
В Москве я с 2011 года живу в общежитии при училище олимпийского резерва, скоро будет уже десять лет, как живу там безвылазно. Сейчас не могу вернуться туда, потому что всё закрывается. В моём случае другого варианта нет, кроме как снимать квартиру», — приводит слова Шмелёвой РИА «Новости».
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