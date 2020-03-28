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Мужской и женский чемпионаты России по волейболу завершены досрочно

Мужской и женский чемпионаты России по волейболу завершены досрочно
Другие / Волейбол 0

Всероссийская федерация волейбола объявила о досрочном завершении мужского и женского чемпионатов России. Решение связано с пандемией коронавируса.

За досрочное завершение мужской Суперлиги проголосовало 13 клубов из 14. За досрочное завершение женского чемпионата — 10 из 12. Итоговое положение команд определят по итогам регулярного чемпионата.

Таким образом, у мужчин чемпионами стали волейболисты «Локомотива» (Новосибирск). У женщин — волейболистки «Динамо» (Казань).

Теперь организация планирует провести заседание президиума в период с апреля по июнь. На заседании будет решаться вопрос системы проведения чемпионата России в сезоне-2020/2021.

Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). По данным на 27 марта, от коронавируса скончалось более 24 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 124 тыс.

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