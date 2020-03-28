Загитова устроила СПА-день для своей собаки

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова утроила для своей собаки породы акита-ину по кличке Масару день СПА-процедур. Двухлетнему питомцу спортсменки навели красоту в самом настоящем салоне, ведь такая знаменитая собака должна быть красивой.
Видео доступно на «Чемпионате».
О желании иметь собаку породы акита-ину Загитова упомянула в интервью, когда в 2018 году в Пхёнчхане стала олимпийской чемпионкой. Исполнить мечту девушки взялись в Японии, где невероятно популярно фигурное катание. Администрация префектуры Ниигаты и Общество защиты собак акита-ину подарили Загитовой щенка. Имя собаке выбрала Алина. Масару с японского переводится как «победа». В свободное время Алина с удовольствием гуляет с собакой, причём Масару узнают даже раньше, чем её знаменитую хозяйку.
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