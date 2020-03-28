Тренер считает проблему переноса ЧМ по фигурному катанию на осень сильно надуманной

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Валентин Николаев не видит проблемы в возможном переносе отложенного чемпионата мира 2020 года на осень.
«Ну и что с того, если чемпионат перенесут? Просто в этом случае к нему не нужно готовиться как к основному турниру, вот и всё.
Квоты? Они никуда не денутся. Чем, допустим, рискует в этом случае сборная России? Как показывает практика, к осени многие фигуристы успевают набрать достаточно неплохую форму — прошедший сезон, кстати, это очень хорошо отразил. Если те же девочки будут готовы осенью к выступлению не на 100%, а на 75—80%, они что, не сумеют завоевать три квоты на следующий чемпионат? Это будет для них проблемой? Да увольте, конечно же, нет.
Точно так же не должно быть проблемой завоевать две квоты в мужском одиночном катании, когда бы этот чемпионат мира ни проводился. На три я бы просто не рассчитывал. Даже если мужская квота у России окажется одна, никаких поводов для паники тоже не вижу, такое не раз случалось, и никто от этого не умирал. Ломается календарь? Снимите ряд каких-то других турниров. На мой взгляд, проблема сильно надумана», — приводит слова Николаева RT.
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