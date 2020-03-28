Скелетонист Трегубов объяснил причины неудачного выступления в сезоне-2019/2020

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2018 российский скелетонист Никита Трегубов рассказал о причинах неудачного выступления в сезоне-2019/2020. Трегубов был шестым на чемпионате Европы, девятым — на чемпионате мира, десятым – в общем зачёте Кубка мира.

«Хуже нельзя представить. Раньше я за тройку боролся, а сейчас даже в шестёрку не получалось попасть. На такое я точно не рассчитывал. Причём, ладно бы у меня была травма, не дай бог. Но нет, я был здоров, тренировался, готовился. Уверен, что всё можно исправить. А как иначе — бороться за то, чтобы в десятку попадать? Я не для этого занимаюсь, всегда на победу еду. Даже сейчас, когда не складывалось, на каждый этап я ехал побеждать.

Стартовый разгон был неправильно подведён. После Олимпиады я тренировался меньше, а стартовый разгон был такой же. Тогда какой смысл в том, что я тренировался усиленно, а ничего не поменялось? И к технике были вопросы — она новая, федерация и я сам закупаем её каждый год. Но она не конкурентоспособная, это видно даже по скорости, если сравнивать других спортсменов и нас. Те же Саша Третьяков, Лена Никитина показывают лучший старт, но проигрывают. Это тоже ненормально. Надо думать, как решить эту проблему — оптимально, конечно, было бы производить свою технику в России.

Готовиться к сезону начну в мае. Сейчас надо отдохнуть, потому что работал девять месяцев без перерыва. Возможно, это тоже повлияло на то, что со стартом не всё получалось", — приводит слова Трегубова РИА «Новости».