Минспорт России приостановил работу учебно-тренировочных спортивных баз

В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 Минспорт России принял решение с 29 марта и до особого распоряжения приостановить работу учебно-тренировочных спортивных баз. Все члены спортивных сборных команд должны выехать с территории баз. На время остановки работы тренировочных центров заработная плата персоналу будет сохранена.
Учебно-тренировочный центр «Новогорск» планируется перевести в особый режим работы, который подразумевает изоляцию спортсменов, тренеров, специалистов и обслуживающего персонала на территории комплекса. Все, кто находится на базе, пройдут тестирование на коронавирус и будут находиться под постоянным контролем врачей.
«Здоровье людей является нашим главным приоритетом в ситуации с пандемией коронавируса COVID-19. Прошу всех руководителей федераций, спортсменов, тренеров, специалистов с пониманием отнестись ко всем принимаемым Министерством спорта и другими органами государственной власти решениям. Будьте предельно внимательными к своему здоровью и здоровью окружающих в этот непростой период. Следуйте рекомендациям, подходите ответственно к своим действиям.
Мы делаем всё возможное в рамках компетенции министерства, чтобы минимизировать риски в связи с временным прекращением учебно-тренировочного процесса. Уверен, только все вместе мы сможем справиться с ситуацией и вернуть спортивную жизнь страны в привычное русло. Берегите себя и своих близких, особенно пожилых людей!» — приводит слова министра спорта Олега Матыцина официальный сайт ведомства.
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