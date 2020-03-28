Минспорт России приостановил работу учебно-тренировочных спортивных баз

В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 Минспорт России принял решение с 29 марта и до особого распоряжения приостановить работу учебно-тренировочных спортивных баз. Все члены спортивных сборных команд должны выехать с территории баз. На время остановки работы тренировочных центров заработная плата персоналу будет сохранена.

Учебно-тренировочный центр «Новогорск» планируется перевести в особый режим работы, который подразумевает изоляцию спортсменов, тренеров, специалистов и обслуживающего персонала на территории комплекса. Все, кто находится на базе, пройдут тестирование на коронавирус и будут находиться под постоянным контролем врачей.

«Здоровье людей является нашим главным приоритетом в ситуации с пандемией коронавируса COVID-19. Прошу всех руководителей федераций, спортсменов, тренеров, специалистов с пониманием отнестись ко всем принимаемым Министерством спорта и другими органами государственной власти решениям. Будьте предельно внимательными к своему здоровью и здоровью окружающих в этот непростой период. Следуйте рекомендациям, подходите ответственно к своим действиям.

Мы делаем всё возможное в рамках компетенции министерства, чтобы минимизировать риски в связи с временным прекращением учебно-тренировочного процесса. Уверен, только все вместе мы сможем справиться с ситуацией и вернуть спортивную жизнь страны в привычное русло. Берегите себя и своих близких, особенно пожилых людей!» — приводит слова министра спорта Олега Матыцина официальный сайт ведомства.