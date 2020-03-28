«Чик-зарядка» на канале «Карусель» по рейтингу опередила все программы «Матч ТВ»

Согласно данным Mediascope, утренняя передача для детей «Чик-зарядка» на канале «Карусель» стала самой рейтинговой спортивной программой прошлой недели. Шестиминутную программу, вышедшую в эфир ранним утром 19 марта, посмотрели 704,7 тысячи человек.

Второе место в рейтинге занял турнир Bellator на «Матч ТВ» (696,8 тысячи зрителей), третье — передаче о биатлонисте Александре Логинове «Наказание и наказание», также на «Матч ТВ» (517,7 тысячи зрителей). Обе шли в вечерние часы.

В топ-5 самых рейтинговых программ вошли также один из новостных выпуском «Матч ТВ» (443,2 тысячи зрителей) и повтор на «Матч ТВ» матча Лиги чемпионов УЕФА сезона-2019/20 между английским «Ливерпулем» и австрийским «Зальцбургом» (438,8 тысячи зрителей).