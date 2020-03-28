Гроссмейстер Гири рассказал, кому выгодна остановка турнира претендентов

Гроссмейстер из Нидерландов Аниш Гири оценил, кому из участников наиболее выгодна остановка турнира претендентов.

«Сложно говорить. Выгоднее она будет тому, кто лучше проведёт это время до возобновления. Если Ян плохо себя чувствовал после поражения, то ему, конечно, выгодно. Будет какая-то передышка. Если Вашье-Лаграв хорошо себя чувствовал, то ему невыгодно. Дин и Фабиано были явно не в лучшей форме. Для них это, может, неплохо. Могут восстановиться и потом с новыми силами начать с чистого листа. Так или иначе, остановка нарушила естественный ход этого спортивного мероприятия. Это не чья-то вина. Просто так сложилось.

Мои шансы? Во время турнира я был очень оптимистичен. Началось все очень плохо, но затем становилось все лучше. Я почти выиграл у Каруаны, перестал играть совсем слабо, практически во всех партиях не стоял опасно, играл везде на победу, победил Кирилла Алексеенко чёрными фигурами. Турнир только начинал складываться. Многое зависело от той партии с Непомнящим, которая должна была состояться в день отмены. Ян проиграл до этого. Он известен тем, что является не самым стабильным игроком. Сейчас у меня сохраняется статус-кво. Мне кажется, у меня ещё есть шансы на победу», — приводит слова Гири сайт «Матч ТВ».