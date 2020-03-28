Исинбаева — о нерабочей неделе: появившееся свободное время использую с умом

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева призвала россиян провести нерабочую неделю в режиме самоизоляции.
«Всем привет! А я соблюдаю запрет на выход из дома в течение недели. Конечно, не нужно поддаваться панике, но выполнять рекомендации просто необходимо! Это в интересах наших с вами родителей, бабушек и дедушек. Сейчас стоит перетерпеть дискомфорт ради дальнейшей жизни наших близких.
⠀
Пожалуйста, будьте социально ответственны. Не выходите на улицу в течение этой недели без острой необходимости! Только вместе мы сможем не допустить распространение вируса.
⠀
Появившееся свободное время я использую с умом. Учу английский язык, играю с детьми, читаю книги и делаю тренировки. Посвятите себя семье и тем делам, на которые всегда не хватало времени», — написала Исинбаева на своей странице в «Инстаграме».
Фото доступно в «инстаграме» Елены Исинбаевой.
- 28 марта 2020
-
23:46
-
23:19
-
22:41
-
22:27
-
21:34
-
20:54
-
20:46
-
19:44
-
19:19
-
19:06
-
18:42
-
17:58
-
17:39
-
17:19
-
16:42
-
16:22
-
15:41
-
15:10
-
14:32
-
14:13
-
13:40
-
12:42
-
12:25
-
12:06
-
11:23
-
10:56
-
09:56
-
09:00
-
01:43
-
00:33
-
00:30
-
00:27
- 27 марта 2020
-
23:32
-
23:13
-
22:40