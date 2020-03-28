Исинбаева — о нерабочей неделе: появившееся свободное время использую с умом

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева призвала россиян провести нерабочую неделю в режиме самоизоляции.

«Всем привет! А я соблюдаю запрет на выход из дома в течение недели. Конечно, не нужно поддаваться панике, но выполнять рекомендации просто необходимо! Это в интересах наших с вами родителей, бабушек и дедушек. Сейчас стоит перетерпеть дискомфорт ради дальнейшей жизни наших близких.

⠀

Пожалуйста, будьте социально ответственны. Не выходите на улицу в течение этой недели без острой необходимости! Только вместе мы сможем не допустить распространение вируса.

⠀

Появившееся свободное время я использую с умом. Учу английский язык, играю с детьми, читаю книги и делаю тренировки. Посвятите себя семье и тем делам, на которые всегда не хватало времени», — написала Исинбаева на своей странице в «Инстаграме».

Фото доступно в «инстаграме» Елены Исинбаевой.