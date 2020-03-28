Москвичи отметили первый день нерабочей недели пикниками в Серебряном Бору

В Сети появилось видео, наглядно показывающее, как москвичи провели первый день нерабочей недели, в течение которой всех россиян настоятельно просили находиться дома и перейти на режим самоизоляции. Видео снято в Серебряном Бору, где в погожий весенний день оказались заняты практически все столики. Москвичи устроили пикник, жарили шашлык, рядом играли дети.
Видео доступно на «Чемпионате».
Начавшаяся сегодня неделя объявлена в России нерабочей. При этом власти пока не вводят полный карантин.
Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). По данным на 27 марта, от коронавируса скончалось более 24 тысяч человек. Из числа заразившихся излечилось более 124 тысяч.
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