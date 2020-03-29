Гимнастка Солдатова кардинально изменила имидж, перекрасившись в брюнетку

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова решилась на перемены в жизни, существенно изменив причёчку и перекрасившись в брюнетку.



«Ну что, как говорится, перемены всегда к лучшему) Мне идёт? Да/нет?» — подписала фото 21-летняя спортсменка.

Фото доступно в «инстаграме» Александры Солдатовой.



Стоит отметить, что большинство комментариев подписчиков оказались положительными, однако нашлись и те, кто нашёл минусы в новом имидже спортсменки: «Вам это десять лет добавляет, не спешите взрослеть».



В начале февраля Александра Солдатова призналась, что страдает от булимии, из-за чего ей необходима пауза в профессиональных выступлениях. Заявление было сделано после слухов о попытке самоубийства, которые гимнастка и её тренер оперативно опровергли, рассказав о бытовой травме. Взяв паузу, Солдатова выступила на гала-концерте этапа Гран-при в Москве.