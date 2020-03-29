Французские шахматисты не могут покинуть Россию. Они находятся в карантине в Мурманске

Представители французской сборной по шахматам 12 марта прибыли в Мурманск, где должны были принять участие в международном турнире. Соперниками французов должны были стать команды России, Ирландии и Нидерландов, однако соревнования были отменены из-за выявления коронавируской инфекции у одного из ирландских спортсменов.



В связи с этим все члены французской команды были направлены на карантин в одну из больниц Мурманска. Об этом сообщает Reuters. Из-за закрытия международного авиасообщения они не могут покинуть пределы России.



Как отметил один из представителей команды, они собираются в ближайшее время перебраться в Москву, где будут жить на территории посольства Франции.

«У нас всегда есть план В, ведь мы шахматисты. В Москве уже приготовлено для нас 14 коек», — заявили в команде.