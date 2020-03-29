От коронавируса впервые умер младенец

Первый младенец, заразившийся коронавирусом, скончался в США. Об этом сообщается на сайте департамента здравоохранения штата Иллинойс. Речь идёт о ребёнке, проживавшем в Чикаго, которому не исполнилось и года. Неординарность случая объясняется тем, что в группе риска заражения COVID-19 являются пожилые люди.



«Никогда еще не было смерти, связанной с COVID-19, младенца. В настоящее время проводится полное расследование, чтобы установить причину смерти», — заявила глава департамента Нгози Эзике.



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным вирусом заразилось более 600 тысяч человек, скончалось — более 30 тысяч. При этом из числа заразившихся излечилось более 140 тысяч. США является мировым лидером по количеству заразившихся — их более 124 тысяч.