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Щербакова отпраздновала 16-й день рождения вместе с домашними питомцами

Щербакова отпраздновала 16-й день рождения вместе с домашними питомцами
Другие / Фигурное катание 0

Российская фигуристка Анна Щербакова выложила в «Инстаграме» фотографии, сделанные в 16-й день рождения. Обладательница серебряных медалей чемпионата Европы в условиях карантина отпраздновала знаменательный день со своими домашними питомцами — кошкой Шайни и собакой Боней.

«Предупреждала, что очень люблю фотографировать своих питомцев», — написала фигуристка в описании фото.

Фото доступно в «инстаграме» Анны Щербаковой.

16-летняя Щербакова — двукратная чемпионка России, победительница двух этапов Гран-при, серебряный призёр чемпионата Европы в Граце (Австрия) и финала Гран-при — 2019, который состоялся в Турине (Италия).

Ранее стало известно, что российская фигуристка Александра Трусова была эвакуирована из Египта и находится на карантине.

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