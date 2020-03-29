Щербакова отпраздновала 16-й день рождения вместе с домашними питомцами

Российская фигуристка Анна Щербакова выложила в «Инстаграме» фотографии, сделанные в 16-й день рождения. Обладательница серебряных медалей чемпионата Европы в условиях карантина отпраздновала знаменательный день со своими домашними питомцами — кошкой Шайни и собакой Боней.



«Предупреждала, что очень люблю фотографировать своих питомцев», — написала фигуристка в описании фото.

Фото доступно в «инстаграме» Анны Щербаковой.



16-летняя Щербакова — двукратная чемпионка России, победительница двух этапов Гран-при, серебряный призёр чемпионата Европы в Граце (Австрия) и финала Гран-при — 2019, который состоялся в Турине (Италия).

Ранее стало известно, что российская фигуристка Александра Трусова была эвакуирована из Египта и находится на карантине.