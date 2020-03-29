Психологи заявили о риске депрессии из-за длинных выходных

Научный сотрудник Института психологии РАН Ольга Маховская рассказала, чем грозит россиянам длительный карантин.



«Всё зависит от того, как будут развиваться события. Если удастся купировать пандемию, мы забудем это как страшный сон. У памяти нет никакого интереса хранить негативный опыт. А если нет, тогда люди могут входить в тяжёлое, депрессивное состояние.

Неделя — короткий срок, но и за него люди успевают пройти фазы. Сначала — радостное возбуждение от того, что ничего не нужно делать. Шутят, радуются, но наступает второй-третий день, и ситуация начинает нагнетаться. От принудительности этой меры люди чувствуют, будто их арестовали. Если вдруг обойдется только этими каникулами, люди выйдут «на свободу» с большой радостью. Это воспринимается именно как выход на свободу, а не как завершение каникул», — цитирует Маховскую РИА «Новости».



Психолог рекомендует не рассчитывать на завершение карантина уже через семь дней. Лучше настроиться на «долгосрочное преодоление трудностей».



Стресс от невозможности выйти на улицу коснётся не только тусовщиков, фанатов своей работы и представителей публичных профессий, но и интровертов, которые раньше по своей воле проводили много времени дома. При этом работники, которые обеспечивают жизнедеятельность населения в период выходной недели, легче перенесут карантин. Даже неделя самоизоляции может вызвать серьёзные последствия — от ухудшения отношений в семье до депрессии, стресса и даже одичания.

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