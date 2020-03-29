Фигуристка Трусова подтвердила, что находится на карантине

Российская фигуристка Александра Трусова подтвердила, что находится на карантине. Однако никакой информации о своей эвакуации из Египта она не сообщила.
«Я, как и все, сейчас на карантине. Продолжаю тренироваться и готовиться к ОГЭ. Берегите себя, всем здоровья», — заявила Александра в своём «инстаграме».
Фото: «Инстаграм» Александры Трусовой
Ранее сообщалось, что 15-летняя фигуристка и её семья были эвакуированы из Шарм-эш-Шейха (Египет) в Москву. После этого спортсменка была помещена на карантин вместе со своими родителями и братьями.
Александра Трусова — бронзовый призёр чемпионата Европы — 2020 в Граце (Австрия), также финала Гран-при 2019 года, который прошёл в Турине (Италия).
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, вирусом заразилось более 600 тыс. человек, скончалось — более 30 тыс. При этом из числа заразившихся излечилось более 140 тыс.
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