Путин утвердил перечень поручений в связи с распространением коронавируса в России

Президент РФ Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам своего обращения к населению от 25 марта в связи с ситуацией, связанной с распространением коронавирусной инфекции на территории страны, сообщает пресс-служба Кремля.

Особое внимание уделено мерам социальной поддержки населения. Правительство и регионы с 1 июня должны производить ежемесячные денежные выплаты на детей в возрасте от трёх до семи лет включительно. С 1 апреля семьям, имеющим право на материнский капитал, будут выплачивать по пять тысяч рублей на каждого ребёнка в возрасте до трёх лет включительно.

Минимальный размер пособия по временной нетрудоспособности и максимальный размер пособия по безработице увеличиваются до одного минимального размера оплаты труда.

В помощь бизнесу президент обязал до 30 марта обеспечить отсрочку на полгода налоговых платежей для малого и среднего бизнеса, пострадавшего от коронавируса, а также обеспечить снижение до 15% страховых взносов с зарплат, превышающих МРОТ, сотрудников таких предприятий.

Также кабмин должен принять законы о праве физлиц и ИП на кредитные каникулы при падении доходов на 30%, а также о праве малого и среднего бизнеса, пострадавшего от COVID-19, на полугодовые кредитные каникулы или перенос графика платежей на срок, указанный в обращении заёмщика.



Министерство труда совместно с Пенсионным фондом России должны в апреле обеспечить все выплаты ветеранам и труженикам тыла в связи с 75-летием Победы.



До 20 апреля Путин поручил подготовить нормативную базу, устанавливающую ставку НДФЛ в 13% на проценты по вкладам, превышающим миллион рублей.

Правительство до 25 декабря обязано определить перечень офшорных юрисдикций, для которых будет предусмотрен налог в размере 15% на выводимые из России дивиденды и проценты от активов.

Государственной думе и правительству рекомендовано в срок до 17 апреля упростить и ускорить процедуру оформления банкротства граждан.

Видео обращения Президента к населению России доступно на «Чемпионате».