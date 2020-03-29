ФИДЕ перенесла заключительный этап женской серии Гран-при

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) из-за пандемии коронавируса объявила о переносе на вторую половину 2020 года заключительного этапа женской серии Гран-при, который должен был пройти на Сардинии (Италия) со 2 по 15 мая.

«Точное место и даты проведения четвёртого этапа Гран-при будут определены позже с учётом развития эпидемиологической ситуации в мире», — говорится в заявлении, опубликованном в «Твиттере» ФИДЕ.

Ранее из-за коронавируса был приостановлен мужской турнир претендентов. Всемирная шахматная олимпиада и конгресс ФИДЕ перенесены на 2021 год.

В Гран-при принимают участие 16 шахматисток, каждая должна выступить на трёх этапах серии. На турнир претенденток в 2021 году попадут две участницы, набравшие наибольшее количество очков по итогам Гран-при.

Первый этап серии Гран-при в «Сколково» выиграла представительница Индии Хампи Конеру. Победительницей второго этапа в Монако стала россиянка Александра Костенюк. На третьем этапе в Лозанне лучшей стала грузинка Нана Дзагнидзе.