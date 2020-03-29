В Подмосковье вводится режим самоизоляции для всех жителей

Жителей Московской области обязали не покидать свой дом в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса, на самоизоляцию должны уйти все жители независимо от возраста.

«Граждане не должны покидать дома. Исключения: обращения за экстренной медицинской помощью, прямая угроза жизни и здоровью, следование к месту работы и обратно, если она не приостановлена, поход в ближайший продуктовый, за товарами первой необходимости, в банк и салон связи, выгул домашних животных на расстоянии не более 100 метров от дома, вынос мусора», — приводит текст распоряжения регионального оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом РИАМО.

Режим нахождения дома не ограничивает права граждан на въезд/выезд в Московскую область. Речь идет только о том, что нельзя без веской причины выходить из дома.

Ранее аналогичные меры были приняты в Москве.