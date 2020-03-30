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Коронавирус, 29 марта: сколько заразилось, умерло и вылечилось

Коронавирус, 29 марта: сколько заразилось, умерло и вылечилось
Другие / Прочие виды спорта 0

29 марта было зафиксировано не менее пяти случаев заражения коронавирусом у спортсменов и людей, причастных к спорту.

Легендарный турецкий голкипер Рюштю Речбер заразился коронавирусом. Сейчас 46-летний экс-футболист находится в больнице под наблюдением врачей.

Владелец клуба НБА «Нью-Йорк Никс» и НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» Джеймс Долан подвергся тестированию на коронавирус, результат которого оказался положительным

Две хоккеистки сборной Китая сдали положительный анализ на коронавирус. Недавно национальная команда вернулась из США, где вела подготовку к чемпионату мира, запланированному на март, но отменённому из-за пандемии.

Бывший тренер «Локомотива» Майкл Пелино сдал положительный анализ на коронавирус. Тот же диагноз и у его супруги.

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