Фигуристка Слуцкая опровергла популярные стереотипы о спортсменах

Двукратный призёр Олимпийских игр по фигурному катанию Ирина Слуцкая опровергла топ-3 существующих стереотипов о спортсменах.
«Стереотипы действительно живут в сознании нашего общества. С чем же лично я сталкивалась?
«Спортсмен — тупой». Так вот моя «тупость» довела меня до того, что я уже много лет успешно работаю на телевидении.
«Спортсмен нигде никогда не учится». Я училась в Российской государственной академии физической культуры по специальности «Физическая культура и спорт». А в 2017 г. окончила Российский государственный социальный университет, специальность «Государственное и муниципальное управление». Также окончила школу телевидения «Останкино».
«Спортсмен не может ни в какой профессии реализоваться, кроме как быть тренером!» Не надо грести всех под одну гребёнку. Человек человеку — рознь. В одной профессии могут быть как тупые, так и абсолютно уважаемые люди. Человек, получивший образование юриста, не обязательно становится юристом. И человек с медицинским образованием не всегда становится врачом. Эти же люди могут работать в фармацевтике, быть министрами.
В моей практике даже был такой случай! На олимпийских играх судья мировой категории по своей специальности был ортодонт-стоматолог. Главное быть преданным своей профессии, и тогда можно всему научиться. И не обязательно этим заниматься в 18-летнем возрасте. Иной раз, когда человек идёт и получает образование позже — результат оказывается намного лучше. Кто-то в 18 лет готов грызть гранит науки, а кто-то находит то, что ему по душе, и становится в этом успешным только в зрелом возрасте.
Мой личный совет: не стоит бояться предубеждений или даже беситься, если вы всего себя посвящаете какому-то одному делу. Преданность профессии и упорство — залог успеха», — написала Слуцкая на своей странице в «Инстаграме».
Фото доступно в «инстаграме» Ирины Слуцкой.
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