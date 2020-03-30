Медведев: в России могут быть введены ещё более жёсткие меры для борьбы с коронавирусом

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев допустил введение в стране более жёстких, чем сегодняшние, мер по борьбе с коронавирусом в том случае, если эпидемиологическая ситуация будет ухудшаться. Видео с этим заявлением опубликовано в «Инстаграме».

«Неблагоприятный сценарий потребует принятия еще более жестких решений», — cказал Медведев. Он призвал всех граждан России к самодисциплине и попросил не рисковать здоровьем близких, создавая дополнительные риски.

Вечером 29 марта мэр Москвы Сергей Собянин ввёл в городе режим полной самоизоляции. Теперь москвичи смогут выходить из дома только для посещения продуктового магазина, аптеки, получения медицинской помощи, выгула собак, выбрасывания мусора и поездок на работу, если это необходимо.