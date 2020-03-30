Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Турнир по FIFA20
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Тест на коронавирус Игоря Николаева дал отрицательный результат

Тест на коронавирус Игоря Николаева дал отрицательный результат
Другие 0

Тест на коронавирус, который прошёл певец и композитор Игорь Николаев, болельщик тенниса и футбольного клуба «Локомотив», дал отрицательный результат. Об этом сообщает телеграм-канал Mash. Ранее стало известно, что у Николаева диагностировали пневмонию.

Напомним, ввиду риска распространения коронавирусной инфекции с 30 марта в Москве введён домашний режим самоизоляции для всех горожан. Также из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в китайском городе Ухане. По последним данным, от коронавируса скончалось более 33 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 151 тыс.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020