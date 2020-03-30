Тест на коронавирус Игоря Николаева дал отрицательный результат

Тест на коронавирус, который прошёл певец и композитор Игорь Николаев, болельщик тенниса и футбольного клуба «Локомотив», дал отрицательный результат. Об этом сообщает телеграм-канал Mash. Ранее стало известно, что у Николаева диагностировали пневмонию.

Напомним, ввиду риска распространения коронавирусной инфекции с 30 марта в Москве введён домашний режим самоизоляции для всех горожан. Также из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в китайском городе Ухане. По последним данным, от коронавируса скончалось более 33 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 151 тыс.