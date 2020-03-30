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«Алло, карантин?» Гимнастка Спиридонова показала эффектное фото в купальнике

«Алло, карантин?» Гимнастка Спиридонова показала эффектное фото в купальнике
Другие / Прочие виды спорта 0

Российская гимнастка Дарья Спиридонова выложила в «Инстаграм» эффектную фотографию в купальнике, а в подписи к изображению прокомментировала текущую ситуацию с коронавирусом.

«Алло, карантин? Можно побыстрее проходить, пожалуйста.

А вообще вот о чём хотела спросить: смотрели фильм «Заражение»? Он вышел в 2011 году, а ситуация очень похожа на то, что происходит сейчас в мире. Как будто режиссёр весь сценарий перенёс в реальную жизнь. Посоветуйте ещё фильмов, плиз», — написала гимнастка.

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» Спиридоновой.

Напомним, ввиду риска распространения коронавирусной инфекции с 30 марта в Москве введён домашний режим самоизоляции для всех горожан. Также из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в китайском городе Ухане. По последним данным, от коронавируса скончалось более 33 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 151 тыс.

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