Норвежские лыжники провели забег на 516 км и установили мировой рекорд

Вчера, 29 марта, норвежские лыжники Джоар Теле и братья Андерс и Йорген Окланд провели забег на 516 км. На преодоление дистанции у спортсменов ушёл 31 час. У лыжников было двое помощников, которые перевозили оборудование для смазки лыж и запас еды, необходимый на данный период.

«Нам оставалось пройти ещё немного, но пришло время возвращаться домой. Мы получили много нового опыта. Мы ставили цель побить мировой рекорд. В конце мы были счастливы, что прошли так много и стояли на лыжах в течение 31 часа», – приводит слова Окланда NRK.

Результат забега стал новым мировым рекордом. Прежнее достижение составляло 513,5 км и принадлежало норвежцу Бьёрну Лёкену, который преодолел дистанцию за 48 часов.