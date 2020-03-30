Норвежские лыжники провели забег на 516 км и установили мировой рекорд
Вчера, 29 марта, норвежские лыжники Джоар Теле и братья Андерс и Йорген Окланд провели забег на 516 км. На преодоление дистанции у спортсменов ушёл 31 час. У лыжников было двое помощников, которые перевозили оборудование для смазки лыж и запас еды, необходимый на данный период.
«Нам оставалось пройти ещё немного, но пришло время возвращаться домой. Мы получили много нового опыта. Мы ставили цель побить мировой рекорд. В конце мы были счастливы, что прошли так много и стояли на лыжах в течение 31 часа», – приводит слова Окланда NRK.
Результат забега стал новым мировым рекордом. Прежнее достижение составляло 513,5 км и принадлежало норвежцу Бьёрну Лёкену, который преодолел дистанцию за 48 часов.
Йохауг призналась, что испытывает счастье, когда в дверь стучится допинг-офицер
Читайте также
- 30 марта 2020
-
10:50
-
10:45
-
10:30
-
10:22
-
10:22
-
09:50
-
09:35
-
09:16
-
09:00
-
02:04
-
00:42
-
00:30
- 29 марта 2020
-
23:14
-
21:46
-
20:55
-
20:11
-
19:18
-
18:24
-
17:58
-
17:47
-
16:56
-
16:03
-
15:53
-
14:29
-
14:09
-
12:59
-
11:55
-
11:39
-
10:14
-
10:02
-
09:26
-
09:00
-
04:00
-
00:30
- 28 марта 2020
-
23:46
Партнерский контент