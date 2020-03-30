«Нельзя было зайти в магазин». Российская кёрлингистка — о борьбе с коронавирусом в Китае

Китайское правительство очень активно решало проблемы, возникшие из-за эпидемии коронавируса в стране, сообщила чемпионка Европы российская кёрлингистка Ульяна Васильева, проживающая в Харбине.

«На самом деле китайское правительство очень активно взялось за решение проблемы. Очень быстро стали устанавливать КПП, которые проверяли людей. Их сделали буквально за пару дней. Когда они заработали, на каждую квартиру в стране выдали по бутылке антисептика — даже о таком позаботилось правительство.

Всё было закрыто: все предприятия, службы доставки, все люди сидели по домам. Работали только продуктовые магазины, но долгое время ты даже не мог туда зайти. Ты стоял около двери, к тебе подходил продавец, приоткрывал дверь, спрашивал, что тебе нужно. Потом он сам укладывал всё в пакет и выдавал тебе на входе. Так делали, чтобы не было распространения вируса, чтобы избежать любых прикосновений», — цитирует Васильеву «Р-Спорт».