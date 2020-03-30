Гимнаст Нагорный — о нерабочей неделе: не стоит воспринимать это время как каникулы

Действующий чемпион мира в многоборье российский гимнаст Никита Нагорный рассказал, чем занимается во время нерабочей недели, находясь в самоизоляции.

«Наверняка вы уже слышали про объявленную нерабочую неделю. Это особый режим в регионе, цель которого — борьба с распространяющимся вирусом. Свою работу приостановят тысячи организаций, общественных мест, и спортивных секций в том числе, но пока у меня есть возможность продолжать тренировки, выдерживая изоляцию.

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Но всё же не стоит воспринимать это время как каникулы, ведь это средство вводится для того, чтобы остановить возникшую угрозу.



Сложно поддерживать привычный ритм жизни, когда вокруг происходит подобное. Приходится перестраиваться, резко менять планы и продумывать свою деятельность в ограниченных условиях. Пару дней назад я просил посоветовать мне интересные курсы. Написали много разных программ и ресурсов. Я взял на заметку те, которые показались мне интересными, и скоро буду с ними ознакамливаться», — написал Нагорный на своей странице в "Инстаграме".

Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» Никиты Нагорного.