«Карантин, карантин, карантинушка». Плющенко сыграл в футбол с детьми. Видео
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко показал в своём «инстаграме», чем занимается на карантине, введение которого было обусловлено угрозой распространения коронавирусной инфекции. Напомним, ввиду риска распространения коронавирусной инфекции с 30 марта в Москве введён домашний режим самоизоляции для всех горожан.
«Карантин, карантин, карантинушка. Никуда мы не поехали, сидим мы дома», — сказал Плющенко в видео.
«Домашний футбол с детьми. Сидим по домам, если хотим победить, а не проиграть, при этом не забываем много заниматься спортом!
Вот думаю начать вести на своей странице тренировки! Надо или сами справитесь?» — подписал видео фигурист.
Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».
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