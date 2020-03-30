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«Пока удерживала планку, Лана уснула». Трусова выложила фото с домашней тренировки

«Пока удерживала планку, Лана уснула». Трусова выложила фото с домашней тренировки
Другие / Фигурное катание 0

Российская фигуристка Александра Трусова показала в «Инстаграме» фото, на котором можно посмотреть, как она тренируется дома в условиях карантина, введение которого было обусловлено угрозой распространения коронавирусной инфекции. Напомним, ввиду риска распространения коронавирусной инфекции с 30 марта в Москве введён домашний режим самоизоляции для всех горожан.

«Тренируюсь дома. Пока удерживала планку, Лана уснула», — подписала фотографию спортсменка, которая провела импровизированную тренировку с собакой.

Если у вас не отображается фото, её можно посмотреть в «инстаграме» Трусовой.

15-летняя Трусова — бронзовый призёр чемпионата Европы (2020), бронзовый призёр финала Гран-при (2019), серебряный призёр (2019) и бронзовый призёр чемпионата России (2020). Вторая в истории двукратная чемпионка мира среди юниоров (2018, 2019).

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