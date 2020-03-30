Российский врач заявил о снижении агрессивности коронавируса

Коронавирус становится менее агрессивным, уже в апреле его распространение может пойти на спад. Такое мнение высказал заведующий отделом науки в 67-й московской больнице профессор Владимир Шумилов.

«Я считаю, прогноз весьма благоприятный», — приводит слова медика РИА «Новости».

Напомним, ввиду риска распространения коронавирусной инфекции с 30 марта в Москве введён домашний режим самоизоляции для всех горожан. Также из-за угрозы распространения коронавируса во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в китайском городе Ухане. По последним данным, от коронавируса скончалось более 33 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 151 тыс.