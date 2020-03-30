«Чемпионат» объявляет о запуске нового проекта «Зарядки»

Чтобы карантин проходил бодро, «Чемпионат» подготовил для вас сюрприз! С сегодняшнего дня в нашем паблике во «ВКонтакте» стартуют «Зарядки от «Чемпионата». Остаёмся дома — остаёмся в форме.

Всё, что нужно от вас: выйти в прямой эфир в назначенное время и выполнять упражнения с лучшими тренерами, фитнес-коучами и профессиональными спортсменами.

Встречаемся уже через полчаса в нашем первом эфире. Начало — в 11:30. Наш сегодняшний гость: элит-тренер сети фитнес-клубов World Class, 9-кратная победительница IRONMAN триатлетка Виктория Шубина.