С распространением коронавируса в Чечне борются вооружённые бойцы полка Кадырова

В Чечне въезд в Грозный патрулируют сотрудники полка патрульно-постовой службы полиции имени Ахмата-Хаджи Кадырова. Вооружённые полицейские в чёрных масках останавливают и проверяют автомобили с номерами других регионов с целью остановить распространение коронавируса.

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С 29 марта в Чечне был введён жёсткий карантин, жителям региона запрещено покидать дома. Выходить на улицу разрешается только за продуктами и лекарствами, а также при наличии медицинских показаний.

С сегодняшнего дня, 30 марта, в Москве введён режим самоизоляции. Ранее ограничения касались только пенсионеров, теперь же всех без исключения жителей Москвы. Домашний режим не ограничивает права граждан приезжать в город или уезжать из Москвы.