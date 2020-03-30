Гимнастка Солдатова: вируса не боюсь. Боюсь, что люди не относятся к нему серьёзно

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова ответила на вопрос о коронавирусе в «сториз» на своей странице в «Инстаграме».

«Вируса не боюсь. Боюсь, что люди не относятся к нему серьёзно и ответственно. Поэтому в тысячный раз призываю всех оставаться дома, позаботиться о близких и окружающих вас людях», – написала Солдатова.

В начале февраля Александра Солдатова призналась, что страдает от булимии, из-за чего ей необходима пауза в профессиональных выступлениях. Заявление было сделано после слухов о попытке самоубийства, которые гимнастка и её тренер опровергли, рассказав о бытовой травме. Взяв паузу, Солдатова выступила на гала-концерте этапа Гран-при в Москве.

В конце февраля гимнастка посетила Мадрид и побывала на стадионе мадридского «Реала».