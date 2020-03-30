Гимнастка Солдатова: вируса не боюсь. Боюсь, что люди не относятся к нему серьёзно

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова ответила на вопрос о коронавирусе в «сториз» на своей странице в «Инстаграме».
«Вируса не боюсь. Боюсь, что люди не относятся к нему серьёзно и ответственно. Поэтому в тысячный раз призываю всех оставаться дома, позаботиться о близких и окружающих вас людях», – написала Солдатова.
В начале февраля Александра Солдатова призналась, что страдает от булимии, из-за чего ей необходима пауза в профессиональных выступлениях. Заявление было сделано после слухов о попытке самоубийства, которые гимнастка и её тренер опровергли, рассказав о бытовой травме. Взяв паузу, Солдатова выступила на гала-концерте этапа Гран-при в Москве.
В конце февраля гимнастка посетила Мадрид и побывала на стадионе мадридского «Реала».
- 30 марта 2020
-
12:48
-
12:41
-
12:39
-
12:33
-
12:09
-
11:43
-
11:35
-
11:13
-
11:03
-
10:53
-
10:50
-
10:45
-
10:30
-
10:22
-
10:22
-
09:50
-
09:35
-
09:16
-
09:00
-
02:04
-
00:42
-
00:30
- 29 марта 2020
-
23:14
-
21:46
-
20:55
-
20:11
-
19:18
-
18:24
-
17:58
-
17:47
-
16:56
-
16:03
-
15:53
-
14:29
-
14:09