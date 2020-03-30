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В Москве за сутки коронавирусом заразилось 17 детей

В Москве за сутки коронавирусом заразилось 17 дете
В Москве за сутки коронавирусом заразилось 17 детей
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Телеграм-канал Mash, ссылаясь на оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве, сообщает, что за минувшие сутки большинство новых заболевших коронавирусом в столице составляют молодые люди от 18 до 40, 17 случаев — дети.

Напомним, ранее стало известно, что в России число заболевших в результате заражения коронавирусной инфекцией выросло за сутки на 302 человека (в том числе 212 в Москве). В настоящий момент общее число заболевших составляет 1836 человек, из которых выздоровело 66. Зафиксирован девятый летальный исход.

Ввиду риска распространения коронавирусной инфекции с 30 марта в Москве введён домашний режим самоизоляции для всех горожан. Также из-за угрозы распространения коронавируса во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в китайском городе Ухане. По последним данным, от коронавируса скончалось более 33 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 151 тыс.

В России за сутки коронавирусом заразилось 302 человека, зафиксирован 9-й летальный исход
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