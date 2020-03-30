«В бункер не собираемся». Фигуристка Леонова — о жизни на карантине

Российская фигуристка Алёна Леонова рассказала, как ей живётся в условиях карантина, введение которого было обусловлено угрозой распространения коронавируса. Напомним, ввиду риска распространения коронавирусной инфекции с 30 марта в Москве введён домашний режим самоизоляции для всех горожан.

По словам фигуристки, она не склонна паниковать, закупая продукты в большом количестве.

«Мы в бункер не собираемся», — приводит слова Леоновой Sport24.

Она добавила, что изменит подход, если объявят о закрытии продуктовых магазинов.

«Нет, если будет объявление, что будут закрываться продуктовые, то, конечно, мы затаримся. И обязательно туалетной бумагой, что важно», — сказала спортсменка.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в китайском городе Ухане. По последним данным, от коронавируса скончалось более 33 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 151 тыс.