Траньков — о карантине: выживаем на спорте и челленджах, которые заведут нас в ад

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков, отбывающий карантин после возвращения из США с женой Татьяной Волосожар и дочерью Анжеликой, рассказал, как проводит время с семьёй в условиях домашней самоизоляции.

«Неделю отсидели. Выживаем на спорте и челленджах, которые заведут нас в ад», – написал Траньков.

Посмотреть фотографию можно на странице Максима Транькова в «Инстаграме».

Напомним, ввиду риска распространения коронавирусной инфекции с 30 марта в Москве введён домашний режим самоизоляции для всех горожан. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в китайском городе Ухане. По последним данным, от коронавируса скончалось более 33 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 151 тыс.

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