У олимпийского чемпиона и тренера по фигурному катанию Васильева обнаружен коронавирус

У заслуженного тренера России, олимпийского чемпиона 1984 года в парном катании Олега Васильева обнаружен коронавирус. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

По данным источника, 60-летний Васильев обратился за медицинской помощью после возвращения жены и дочери из Швейцарии. Специалист и его семья сдали анализы на наличие коронавируса. У спортсмена и второго ребёнка результаты оказались положительными. Сейчас Васильевы сдали ещё один тест и находятся в изоляции дома, ожидая результатов.

Напомним, ввиду риска распространения коронавирусной инфекции с 30 марта в Москве введён домашний режим самоизоляции для всех горожан. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в китайском городе Ухане. По последним данным, от коронавируса скончалось более 33 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 151 тыс.