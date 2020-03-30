Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Турнир по FIFA20
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

У олимпийского чемпиона и тренера по фигурному катанию Васильева обнаружен коронавирус

У олимпийского чемпиона и тренера по фигурному катанию Васильева обнаружен коронавирус
Другие / Фигурное катание 0

У заслуженного тренера России, олимпийского чемпиона 1984 года в парном катании Олега Васильева обнаружен коронавирус. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

По данным источника, 60-летний Васильев обратился за медицинской помощью после возвращения жены и дочери из Швейцарии. Специалист и его семья сдали анализы на наличие коронавируса. У спортсмена и второго ребёнка результаты оказались положительными. Сейчас Васильевы сдали ещё один тест и находятся в изоляции дома, ожидая результатов.

Напомним, ввиду риска распространения коронавирусной инфекции с 30 марта в Москве введён домашний режим самоизоляции для всех горожан. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в китайском городе Ухане. По последним данным, от коронавируса скончалось более 33 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 151 тыс.

Фигуристка Трусова подтвердила, что находится на карантине
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020