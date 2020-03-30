Чемпионат мира по лёгкой атлетике отложен до 2022 года из-за переноса Олимпийских игр в Токио. Об этом сообщается на официальном сайте World Athletics. Мировое первенство должно было пройти с 6 по 15 августа 2021 года, однако с 23 июля по 8 августа будут проведены Олимпийские игры, перенесённые из-за пандемии коронавируса.
«Мы поддерживаем новые даты проведения Олимпийских игр в Токио в 2021 году, которые были объявлены Международным олимпийским комитетом и организаторами Игр. У атлетов появится время, необходимое чтобы вернуться к тренировкам и соревнованиям.
Всем необходимо быть гибкими и уметь находить компромиссные решения, над этим мы работаем с организаторами чемпионата мира по лёгкой атлетике в Орегоне, чтобы найти новые даты для турнира в 2022 года. Мы также ведем переговоры с федерациями Игр Содружества и чемпионата Европы», – сказано в заявлении.
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