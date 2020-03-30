Обращение Владимира Путина по ситуации с пандемией коронавируса
Президент России Владимир Путин провёл совещание в связи с пандемией коронавируса.
Ввиду риска распространения коронавирусной инфекции с 30 марта в Москве введён домашний режим самоизоляции для всех горожан. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в китайском городе Ухане. По последним данным, от коронавируса скончалось более 33 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 151 тыс.
Аналогичные меры были приняты в Московской области. Также ожидается, что ограничения будут введены и в других регионах России.
В Карелии местные власти и вовсе прекратили работу всего общественного транспорта. Россия закрыла границы, ограничив допуск иностранцев в страну.
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