Психолог назвала главную опасность последствий коронавируса для спортсменов

Спортивный психолог и призёр двух Олимпийских игр Елизавета Кожевникова поделилась мнением о текущей ситуации, связанной с пандемией коронавируса. Из-за угрозы распространения инфекции были перенесены практически все крупные соревнования.

«Это прежде всего неопределённость. Никто не может сориентироваться, что делать, как долго продлится карантин, на какой срок будут перенесены те или иные соревнования. Всё это вызывает страх, а когда человеку страшно, он регрессирует: начинает действовать быстро, судорожно, автоматично, лишь бы переработать текущий момент, без расчёта на будущее. А надо действовать ровно противоположным образом: успокоиться, замедлиться, включить мозг, начать соображать рационально. В состоянии повышенного стресса кто-то начинает много есть, пить, на кого-то нападает спячка или же, напротив, человек по любому поводу срывается на крик.

Очень важно сначала снизить уровень тревоги: сократить количество поступающих новостей, сократить время в социальных сетях. Дальше нужно постараться перефокусироваться, вспомнить о том, что жизнь состоит не только из спорта. Есть близкие и родные люди, есть образование, какие-то другие дела и стратегии.

Здесь очень важно планирование, но для того, чтобы начать этот процесс, нужно первым делом задать себе вопрос: «Чего я хочу? Остаться в спорте? Тогда я продолжаю тренироваться и использовать те возможности, которые есть, — не в зале, так на улице, не на улице, так в квартире. Хочу поехать на следующую Олимпиаду?

Тогда беру на себя ответственность за этот выбор и, если он окажется неудачным, по крайней мере будет не жалко, потому что я сам принял такое решение». Подобные планы позволяют потихоньку переводить своё внимание с тревожного «сейчас» в какие-то рациональные действия, направленные в будущее», — приводит слова Кожевниковой «RT на русском».